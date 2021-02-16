Büyükelçilerden Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Slovenya, Hırvatistan, Estonya, İrlanda ve Yeni Zelanda büyükelçilerini ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen büyükelçiler Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükelçiler ilk olarak belediye fuaye alanında, KAYMEK kursiyerleri ve eğitmenlerince hazırlanan 27 farklı branşta ve 70 eserden oluşan karma sanat sergisini gezdi.

Eserleri ilgiyle inceleyen konuk büyükelçiler, el emeği göz nuru eserlerle ilgili hayranlıklarını ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Konuk büyükelçileri makamında ağırlayan Büyükkılıç, 6 bin yıllık geçmişinde değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kayseri'de bulunan Kültepe Kaniş Karum hakkında bilgi verdi.

Kayseri'nin turizm zengini bir şehir olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri, yamaç paraşütü, kayak turizmi, balon turizmi, kültürel turizm, sağlık, doğa ve gastronomi turizmi açısından çok zenginlikleri barındırmaktadır. Ekonomide ve sanayideki güçlü yapımız, ihracata yönelik çalışmalarımızla yaklaşık 140 ülkeye değişik ürünler ihraç edilmektedir. Kayseri'de ulaşım sorunu yoktur. Alt yapı sorunu yoktur. İnsanlarımız konukseverdir. Kayak merkezimize değişik ülkelerden gelen turist çok ama Rusya, Ukrayna, Belarus, Çekya, Polonya, şimdi de Brezilya, Arjantin gibi ülkelerden kayak için misafirlerimiz gelmektedir."

Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin de konuşan Büyükkılıç, "Umarım Avrupa Birliği'nin kıymetli ülkeleri bizi iyi anlarlar, biz de kendimizi daha iyi tanımlar, ifade ederiz. İlişkilerimiz daha sıcak olur. Son süreçte sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılacak reform çalışmaları ile birlikte de Avrupa Birliği üyeliği gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinnes de Büyükılıç'ın konuşmasından çok etkilendiğini belirterek, iki ülke arasında tarihi dostluklar ve bağlar olduğunu ifade etti.

McGuinnes, "2020'de Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesi açısından cumhurbaşkanlarımızın önderliğinde gerçekleşecek reformları destekleyeceğimizi ve 2021'de bu ikili ilişkilerin daha üst düzeye çıkıp, daha da yakınlaşacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic de Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinde Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin