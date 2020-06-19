Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da

AVRUPA'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermek amacıyla 50 ülkenin büyükelçisini ve uluslararası basın mensuplarını Antalya'da ağırladı.

Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da
19.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:11

AVRUPA'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermek amacıyla 50 ülkenin büyükelçisini ve uluslararası basın mensuplarını Antalya'da ağırladı.

Türkiye'ye en çok turist gönderen 50 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası basın mensupları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daveti üzerine iki günlük program için turizm kenti Antalya'ya geldi. Büyükelçiler ve uluslararası ile ulusal basın mensuplarının da katıldığı program Fraport-TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'nda başladı. Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde hem gazetecilere hem de büyükelçilere Fraport-TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol tarafından, koronavirüs sürecine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları başta olmak üzere alınan önlem ve uygulamaların tanıtımı yerinde yapıldı.

'EN ÜST DÜZEYDE ÖNLEMLER ALINDI'İlk vakalar görüldüğü andan itibaren önlemlerin alınmaya başlandığını ve ilk sertifikayı alan havalimanları arasında olduklarını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, gelinen noktada uluslararası standartların da üzerinde önlemler alındığını anlattı. Türkiye'deki havalimanları olarak da çok üst düzeyde önlem alındığını belirten Varol, şunları söyledi: "Ama burada önemli olan bunu iyi anlatabilmekti. Çünkü sezon başladı ve uluslararası uçuşlar da yavaş yavaş başladı. Bazı ülkelerin soru işaretleri oldu, 'Acaba Türkiye'ye bu noktada uçulur mu' diye. Bakanlığımızın çok güzel, doğru bir girişimi oldu. Gelecek turistlere havalimanına indiğinden itibaren bütün süreçlerde güvenli turizmle ilgili ciddi bir atılım oldu. Bugün burada uluslararası ve ulusal basına tekrar anlatmak istedik, 'Türkiye'deki havalimanlarında en üst düzeyde önlemler alınmıştır, sizler gönül rahatlığıyla Türkiye'ye seyahat edebilirsiniz' mesajı vermek istiyoruz."'TÜRKİYE UÇMAK İÇİN EN GÜVENİLİR ÜLKELERDEN BİRİ'Sosyal mesafe, hijyen ve maskenin olmazsa olmaz üç temel olduğunu kaydeden Varol, "Bunların yanında havalandırma sisteminde de değişiklik yaptık. Tamamen taze hava kullanımına yönelik düzenleme yaptık. Özel ekipler kurduk ve sosyal mesafeyi yeri geldiğinde yolcuya birebir anlatması için, yanlış anlamalara sebep vermemek için de bunu maskotlarımızla yapıyoruz. Böyle farklı yöntemlerle havalimanını en güvenilir bölge yapmak çok büyük çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin uçmak için en güvenilir ülkelerden biri olduğunu burada gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı tanıtım etkinliğinde büyükelçiler ile yabancı gazeteciler, uçaklardan havalimanına, otellerden, sahillere, havuzlara kadar her aşamasında deneyimleyecek ve görüntüleme imkanı bulacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Abdülhamit Gül Berat Albayrak
Magazin Selda Bağcan Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 12:17:43. #1.15#
title