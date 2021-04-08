Büyükelçiler Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini değerlendirdi
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Büyükelçiler Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Büyükelçiler Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini değerlendirdi

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olduğunu söyledi.

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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olduğunu söyledi.

İbrahim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Ülkemizdeki Yabancı Misyon Şeflerinin Gözünden Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadelesi" programında konuştu.

Hazar İbrahim, salgının beklenmedik bir anda ortaya çıktığını ve hiçbir ülkenin buna hazırlıklı olmadığını vurgulayarak, buna karşılık, Türkiye'nin salgına "çok çabuk ve çok iyi" yanıt verdiğini, bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "dünyada ve tarihte benzeri olmayan bir dostluğa" sahip olduğuna işaret eden İbrahim, iki ülkede, salgınla mücadelenin benzer şekilde yürütüldüğünü ve sıkı iş birliği yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşlarından Kovid-19 tedavisiyle ilgili ücret alınmamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten İbrahim, "Biz teşekkür ediyoruz, kardeş Türkiye'mize. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Bizim vatandaşlarımıza çok yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Büyükelçi İbrahim, salgının yayılmasını önlemek için kısıtlamaların uygulandığı dönemde, en çok özlemini duyduğu şeyin insanlara sarılmak olduğunu dile getirerek, Kovid-19 ile mücadelede aşının önemine dikkati çekti. Hazar İbrahim, herkesin, bilim insanlarının çağrısına kulak vererek, aşı olması gerektiğini vurguladı.

İbrahim, Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşlarına da maske ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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