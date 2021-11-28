BÜYÜKELÇİLER KAŞ VE DEMRE'Yİ GEZDİ

ANKARA (DHA) - PORTEKİZ'in Ankara Büyükelçisi Jaime Leitao ve Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz, Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerini gezdi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği'nin davetlisi olarak ilçeye gelen iki büyükelçi, Kaş ve Demre'nin tarihi ve doğal zenginliklerine hayran kaldı.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Leitao, eşi Maria Edvarda ile Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz, eşi Joao Chantre, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği'nin davetlisi olarak ilçeye geldi. İki büyükelçiyi Kaş'ta, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Aydın Çırak ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. İki büyükelçi önce Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı ziyaret etti. Başkan Ulutaş, iki büyükelçiye Kaş hakkında bilgiler ve çeşitli hediyeler verdi. Ardından iki büyükelçi, Kaş'ta bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ni ve Patara Plajı'nı, ardından Kaş ilçe merkezini gezdi.

Büyükelçiler ve eşleri, ardından Demre ilçesine geldi. İki büyükelçi ve beraberindekiler, Demre'de bulunan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden Myra Antik Kenti'ni, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni, Andriake Antik Kenti'ni ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezdi. İki büyükelçiye, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin eşlik etti. Sezgin, müzedeki eserler ve antik kent hakkında detaylı bilgi verdi.

Gezi sonrası açıklama yapan Büyükleçi Jaime Leitao, Bu bölgeye ilk kez geldim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Kazılarla muhteşem bir tarih ortaya çıkarılmış. Bu müze gerçekten harika. Bu bölge daha çok tanıtılmalı. Türkler, yabancılar ve benim vatandaşlarım bu bölgeyi gelip, mutlaka görmeli dedi.

Büyükelçi Angele da Cruz ise İlk kez geldiğimiz bölgeyi geziyoruz. Kaş'tan başladık. Patara Antik Kenti'ni gezdik. Bölge çok güzel. Her yer tarih ve doğal zenginliklerle dolu. Bugün Demre'de Myra Antik Kenti'ni, müzeleri gezdik. Bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıdık. Bu bölge Türkiye'nin doğal kalmış en güzel köşesi. Bizim gibi ülkelerin insanları, yabancı ve yerli turistler bu bölgeyi mutlaka gelip görmeli. Ben kendi vatandaşlarım başta olmak üzere, herkesin bu bölgeye gelip gezmesini, tatil yapmasını tavsiye ediyorum dedi.