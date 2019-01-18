Büyükelçi Yörük, Türkiye'de Ameliyat Edilen Arnavut Polisi Kabul Etti

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu ile geçen kasım ayında düzenlenen protestoda yaralanan ve daha sonra Türkiye'de ameliyat edilen Arnavut polis memuru İna Nuka'yı kabul etti.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Nuka'ya acil şifa dileyen Yörük, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına ait özel ambulans uçağın olaydan sadece birkaç saat sonra Tiran'a geldiğini ve yaralanan polis memurunu Türkiye'ye götürdüğünü anımsattı.

Polis memuru Nuka'nın sağlığına kavuştuğunu aktaran Yörük, Türk ve Arnavut halklarının ebedi dostluk ve kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu vurguladı.

Yörük, bu ebedi dostluk ve kardeşliğin icabını yerine getirdiklerini dile getirerek, "Daha önce olduğu gibi bugün de gelecekte de Arnavut kardeşlerimizin zor zamanlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Veliu da yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek, Türkiye'de gerçekleştirilen ameliyatın çok başarı olduğunu ve polis memuru Nuka'nın elinin her geçen gün daha da iyileştiğini belirtti.

Polis memuru Nuka ise mesleğinden asla vazgeçmeyeceğini ifade ederek, yaralandığı olayın kendisini daha da güçlü kıldığını vurguladı.

Şubatta Türkiye'de yeniden ameliyat edileceği bilgisini paylaşan Nuka, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Devleti'ne, Tiran'daki Türk büyükelçiliğine ve doktorlara teşekkür etti.

Olay

Başkent Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi nedeniyle evleri yıkılacak insanlar 22 Kasım'da meclis binası önünde gösteri düzenlemiş, göstericilerin meclis bahçesine girmeye çalışması üzerine arbede yaşanmıştı. Bazı göstericilerin polise sis bombası ve sert cisimler atması sonucunda aralarında Nuka'nın da bulunduğu 12 polis yaralanmıştı.

Ankara Numune Hastanesinde ameliyat edilen Nuka'nın kopan baş parmağı, farklı bir teknik geliştiren Türk doktorlarca leğen kemiği ve kolundan alınan parçalarla yeniden oluşturuldu.

Kaynak: AA