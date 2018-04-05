Büyükelçi Yıldız, Irak'ın Babil Vilayetini Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Babil vilayetini ziyaret ederek yerel yetkililerle Türkiye'nin bu bölgeye insani desteğini görüştü.

Büyükelçi Yıldız, Babil'de Vali Sadık Medlul es-Sultani ve Vilayet Meclisi Başkanı Raad el-Cuburi ile bir araya geldi.

Yıldız'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Sultani, "Büyükelçi'yi Babil ile dayanışma içinde görüyoruz. Büyükelçi, geçen Erbain merasimine katılarak Babil halkıyla duygularını paylaşmıştı. Bu da bize büyük onur verdi. Çünkü büyükelçilik aynı zamanda Türk halkını temsil ediyor. Dördüncü defa gerçekleşen bu ziyaret ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği arzusunun göstergesidir." diye konuştu.

"Türk tarafının sadakatini gösteriyor"

Sultani, "Türkiye ve TİKA'nın verdiği vaatlerin yerine getirilmesi bizim için önemlidir. Bunlar Türk tarafının sadakatini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Babil Vilayet Meclisi Başkanı Cuburi de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) desteklerinden dolayı teşekkür etti ve ülkenin Orta Fırat bölgesinde yaşanan su sorununa çözüm içim Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

"Babil'deki çalışmalarımız sürecek"

Büyükelçi Yıldız ise Babil'in en çok ziyaret ettiği şehirler arasında olduğunu belirterek, "Hem yöneticilerinin hem de halkının moralinin daha iyi olması ve altyapısının nispeten daha iyi olması bize Irak'ın daha iyi olacağı umudununu veriyor. Babil'in daha iyi olması için Türkiye Cumhuriyeti ve özellikle TİKA olarak buradaki çalışmalarımız sürecek." dedi.

Irak'ın su sorununa ilişkin yerel halktan temsilcilerin yer alacağı bir komite kurulup Türkiye'ye götürülmesi önerisi sunan Yıldız, "Komiteye orada su konusunda Türkiye'nin çalışmaları hakkında bilgi verebiliriz. Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan el-Cenabi ile bu konuda çok iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, Babil'de TİKA'nın restorasyonunu üstlendiği işitme engelliler okulunun da açılışını yaptı. Sınıfları gezerek öğrencilere okul çantası hediye eden Yıldız'a Babil Valisi Sultani de eşlik etti.



Irak'ta çoğunlukla Arap Şiilerin yaşadığı yaklaşık 2 milyon 100 bin nüfusa sahip Babil vilayeti, başkent Bağdat'ın güneyinde yer alıyor. Babil'de halkın büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor.