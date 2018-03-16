Büyükelçi Yıldız'ın Musul Ziyareti
- Büyükelçinin Musul Valiliğine gelişi Musul valisi ile görüşmesi Büyükelçinin Musul Meclisi üyeleri ile bir araya gelmesi Büyükelçinin İbni Sina Eğitim hastanesini ziyareti Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil...
- Büyükelçinin Musul Valiliğine gelişi
Musul valisi ile görüşmesi
Büyükelçinin Musul Meclisi üyeleri ile bir araya gelmesi
Büyükelçinin İbni Sina Eğitim hastanesini ziyareti Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) temsilcilerinden oluşan ortak heyetle Musul'u ziyaret etti. Yıldız, ziyaretinde Musul Valisi Nevfel el-Akub, Musul İl Meclisi Başkanı Beşar Kiki' ve İbni Sina Eğitim hastanesi yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.