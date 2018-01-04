Büyükelçi Yıldız'dan Irak Türkmen Cephesine Taziye Ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Bağdat Temsilciliğine, Kerkük'te bir ITC yetkilisinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.



Yıldız, temsilcilik binasında ITC Başkanı Erşet Salihi ve Başkan Yardımcısı Hasan Turan ile görüştü.



Görüşme sonrası Salihi ile basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, "ITC lideri Salihi ile sürekli istişarelerimiz var ancak bu ziyaretimiz maalesef üzücü bir olaydan dolayıdır. Şehidimiz var. Ona ilişkin taziyelerimizi ilettik. Irak'taki Türkmenler için şehitlik mertebesi kutsaldır." dedi.



Yıldız, Türkmenler hakkında millet ve toprak için gerektiğinde gözünü bile kırpmadan şehit olabilen bir halk nitelemesinde bulundu.



Artık Türkmenlerin kaderinin değişmesi ve haklarını şehit vermeden elde etmeleri gerektiğine inandıklarını belirten Yıldız, "Türkmenlerin diğer muhatapları tarafından can güvenlikleri korunan bir ortak olarak görülmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.



Büyükelçi Yıldız, 16 Ekim'de Kerkük'te bir şeyler değişmiş olsa da bu suikastın başta Türkmenler olmak üzere kentin halen çok hassas güvenlik tehditlerine muhatap olduğunu gösterdiğini vurguladı.



Bunun aynı zamanda Türkmenleri temsilen ITC'ye de yönelen bir tehdit olduğunu, Kerkük'ün yanı sıra Kifri'de de sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:



"Öncelikli ümidimiz Kerkük'teki halkların bekasından sorumlu tarafların bu olayı tahkik etmeleri ve üzerine ciddiyetle gitmeleri. Türkiye olarak Irak'ın birlik ve beraberliğinin parçası olan Türkmen kardeşlerimizin böyle acı günlerinde yanlarında olacağız ve Türkmen insanın hayatını kaybetmesine son verilmesini istiyoruz. Esas olan da Türkmenlerin birlik içerisinde olması. Maalesef o birlik duygusu bazen böyle acı vesilelerle de yenileniyor. İnşallah tüm Kerkük halkı Kürt'ü, Arap'ı ve Türkmen'i ile kentin geleceği için ele ele olurlar."



ITC Başkanı Salihi de Büyükelçi Yıldız'ın ziyareti ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının saldırıyla ilgili açıklamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Salihi, "Bir milletin şehidi olduğu zaman o millet yaşayacak ve toprağına sahip çıkacaktır ancak bizim insanlarımızı sinsice katledenleri lanetliyoruz. Türkmenler olarak ayakta durabilmemiz için birbirimize daha çok sarılmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Türkmenlerin lider kadrolarının hedef alındığını anlatarak Türkmen bölgelerine saldırıların düzenleneceğini uyarısında da bulunan Salihi, kesinlikle çıktıkları yoldan dönmemeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.



Irak'ın Kerkük kentindeki ITC askeri bölgesi sorumlusu Alaaddin Abdulmaksut Salihi, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 2 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.