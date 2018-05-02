Büyükelçi Yıldız'dan Irak'ın Zikar Vilayetine Ziyaret (1)
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın güney kentlerinden Zikar vilayetine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bölgedeki aşiret liderleriyle bir araya geldi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın güney kentlerinden Zikar vilayetine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bölgedeki aşiret liderleriyle bir araya geldi.?? Yıldız, daha sonra dünya turizm mirasına eklenen Zikar'daki Çibayiş Bataklıklarını tekne turuyla gezdi.