Büyükelçi Yıldız'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih'e veda ziyareti
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Büyükelçi Yıldız'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih'e veda ziyareti

Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel
Büyükelçi Yıldız'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih'e veda ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e veda ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e veda ziyaretinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Salih, görev süresi yakında sona erecek olan Büyükelçi Yıldız'ı başkent Bağdat'taki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.

Büyükelçi'nin Irak'ta iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için sarf ettiği çabalardan övgüyle bahseden Salih, Yıldız'a gelecek görevlerinde de başarılar diledi.

Veda ziyaretinde ülkeler arası ikili ilişkiler ve bu ilişkileri halkların yararına çeşitli alanlarda geliştirme yolları ile bölgesel gelişmelerin de ele alındığı aktarıldı.

Bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin tesisi için ortak çalışmanın önemini vurgulayan Salih, bölgede istikrara destek olunması, gerginliklerin azaltılması, diyalog sürecinin desteklenmesi, askıda kalan konuların tartışılarak çözülmesi, ülkelerin hakimiyetine saygı duyulması, dış müdahalelerin ve saldırıların reddedilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Fatih Yıldız, Ocak 2017'de Bağdat'a büyükelçi olarak atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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