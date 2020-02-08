Büyükelçi Yazgan Hakkari Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

08.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:48

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Valiliğin sosyal paylaşım sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Yazgan, Akbıyık'la bir araya geldi.

Akbıyık bir süre görüştüğü Yazgan'a kent ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yazgan'a ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'da eşlik etti.

Kaynak: AA