Büyükelçi Yazgan, Gürcistan basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

17.10.2019 22:31

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu operasyon Kürtlere karşı bir operasyon değil, bu operasyon PKK'ya karşı." dedi.

Yazgan, Barış Pınarı Harekatı konusunda basın mensuplarını bilgilendirmek, operasyon konusunda ortaya çıkan yalan ve Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon haberlere karşı doğru bilgi paylaşmak amacıyla büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak Barış Pınarı Harekatı'nın detaylarına değinen Yazgan, "Bu operasyon Kürtlere karşı bir operasyon değil, bu operasyon PKK'ya karşı." diye konuştu.

PKK'nın Soğuk Savaş sırasında Sovyetler tarafından desteklenen Marksist-Leninist bir örgüt olarak ortaya çıktığını hatırlatan Yazgan, örgütün, harekatla ilgili çeşitli dezenformasyon bilgileri, yalan ve gerçek olmayan foto ve görüntüleri çeşitli kaynaklardan yayınlamaya devam ettiğini dile getirdi. Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) da buna karşı etkili bir çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Harekatın amacının Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, buradaki terör unsurlarına karşı mücadele vermek olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Bu terör unsurları dediğimiz zaman ağırlıklı olarak PKK, YPG. Ancak biz daha önce Suriye'de zaten DEAŞ'a karşı operasyon yapmıştık. Yani orada DEAŞ da varsa, DEAŞ'a karşı da mücadele veriliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın harekatı hedef alarak Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Yazgan, "Atatürk'ün bize miras bıraktığı bir sözü var Türkiye'de. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır." değerlendirmesinde bulundu.

Yazgan, Türk halkının da harekatı desteklediğini ifade ederek, "Biz haklı olduğumuzu düşünmüyoruz, biz haklı olduğumuzu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Bölgesel gelişmeler ve küresel güvenlik konularında Gürcistan hükümeti ile sürekli diyalog yürüttüklerini kaydeden Yazgan, şöyle devam etti:

"Gürcistan'ın Türkiye'nin güvenliğine ilişkin, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin tutum ve desteği bugüne kadar olduğu gibi gayet olumlu ve devam ediyor."

Büyükelçi Yazgan, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'nin tersine Türkiye'nin meşru endişeleri ve problemlerinin farkında olduğunun altını çizdi.

Yazgan, dün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına sahte Facebook hesaplarının açıldığı ve bu hesaplardan Gürcistan ve diğer komşuların topraklarını Türkiye sınırları içinde gösteren bazı kışkırtma amaçlı paylaşımların yapıldığının görüldüğünü aktararak, PKK ve diğer terör örgütlerinin daha önce de Türkiye ile Gürcistan ilişkilerini hedef alan yalan haberler yaptığına dikkati çekti.

Kaynak: AA