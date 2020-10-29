Büyükelçi Yalçın, Times'ın Fransa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan yazısına cevap verdi Açıklaması
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Büyükelçi Yalçın, Times'ın Fransa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan yazısına cevap verdi Açıklaması

29.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:01
Büyükelçi Yalçın, Times'ın Fransa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan yazısına cevap verdi Açıklaması

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkisinin, sadece Türkiye'de değil Müslüman nüfusa sahip birçok ülkede bu konudaki güçlü halk duyarlılığını yansıttığını belirtti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkisinin, sadece Türkiye'de değil Müslüman nüfusa sahip birçok ülkede bu konudaki güçlü halk duyarlılığını yansıttığını belirtti.

Yalçın, Times gazetesinde yer alan "Fransa'yı Günah Keçisi Yapma" başlıklı yazıya cevaben bir mektup yazdı.

Yalçın, gazetede bugün yayımlanan mektubunda, söz konusu yazıda, Fransa'nın İslam dinine ilişkin küstah tavrının, dünyanın her yerindeki milyarlarca Müslüman için gerçek bir kışkırtma kaynağı olduğunun belirtilmediğini vurguladı.

İfade özgürlüğü ile inanç özgürlüğü arasında ince bir denge olduğunu belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki özgürlük birbirini tamamlıyor. Birinin diğerinin pahasına kutsal sayılması durumunda ikisi de korunamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi, esasen bu özgürlükleri desteklemekte ve sadece Türkiye'de değil Müslüman nüfusa sahip birçok ülkede bu konudaki güçlü halk duyarlılığını yansıtmakta. Öte yandan şiddet içeren aşırılık, herhangi bir din veya siyasi görüş adına makul görülemez."

27 Ekim'de yayımlanan yazıda, İslam'ı hedef alan açıklamalarda bulunan Macron desteklenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi eleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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