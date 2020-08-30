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Büyükelçi ULUSKON heyetini Cezayir'e davet etti

ULUSKON Genel merkezini ziyaret eden Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Türkiye ile iş birliğini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükelçi ULUSKON heyetini Cezayir'e davet etti
30.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:40

ULUSKON Genel merkezini ziyaret eden Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Türkiye ile iş birliğini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ziyarette büyükelçi iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda büyümesi için büyük çaba gösterdiklerini, ULUSKON'un çalışmalarını izlediklerini ve çok takdir ettiklerini söyledi. Cezayir ve Türkiye arasında her sektörde iş birliğini arttırmak istediklerini ifade eden Adjabi, bu amaçla ULUSKON Başkanı Atasoy ve heyetini Cezayir'e davet etti. Adjabi ayrıca, ULUSKON ziyaretinden sonra hem kültürel hem ekonomik çalışmaların artacağını düşündüğünü söyledi.

ULUSKON Genel Başkanı Atasoy ise büyükelçinin yapmış olduğu ziyaretten mutlu olduklarını söyledi. İki ülke arasındaki başta inşaat tekstil gıda ve savunma sanayi olmak üzere karşılıklı ticaret hacmini arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Atasoy, en yakın zamanda bir heyetle Cezayir'e gitmeyi planladıklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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