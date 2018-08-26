Büyükelçi Tezel: Ukrayna, İyiye Gidiyor

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmini bugünkü düzeyin çok üzerine çıkarmanın mümkün olduğunu, bununla birlikte, Ukrayna'da bazı adımların atılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın önde gelen yayın organlarından Delovaya Stolitsa dergisine demeç veren Büyükelçi Tezel, iki ülke ticaret hacminin şu anda 4 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, iki ülke cumhurbaşkanlarının bu hacmi önce 10 milyar dolara, sonra da 20 milyar dolara çıkarma yönünde bir hedef koyduklarını ve bu hedefin, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasından sonra yürürlüğe girebileceğini dile getirdi.

"Uçak sanayisinde işbirliği yapılabilir"

Ukrayna'nın ünlü Antonov uçakları ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında işbirliği yapılması konusunda uzun yıllardır konuşulduğuna değinen Büyükelçi Tezel, bu konuda işbirliğinin önemli olduğunu, fakat bunun için Ukrayna yasalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yolsuzlukların bittiğini söyleyemeyiz"

Kendilerinin Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği olarak Türk yatırımcılara Ukrayna'ya yatırım çağrısında bulunduklarını ve Ukrayna'da durumun iyiye gittiğini belirttiklerini aktaran Tezel, diğer taraftan, bazı olumsuzlukların devam ettiğni kaydetti.

Buraya yatırım yapan bazı Türk firmalarının bazı engellerle karşılaştıklarını ve mahkemelerin anlaşılmaz kararlar verebildiklerini belirten Tezel, kendisinin Türk işadamlarına, Ukrayna'da yolsuzlukların kökünün kazınmış olduğunu henüz söyleyemeyeceğini vurguladı. Büyükelçi Tezel öte yandan, Ukrayna Hükümeti'nin bu konuda Türkiye'yi ve yolsuzluklarla mücadeleyi desteklediğini dile getirdi. - Kiev