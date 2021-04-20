Dışişleri Bakanlığının yeni Sözcüsü Tanju Bilgiç oldu
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Dışişleri Bakanlığının yeni Sözcüsü Tanju Bilgiç oldu

Dışişleri Bakanlığının yeni Sözcüsü Tanju Bilgiç oldu
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Büyükelçi Tanju Bilgiç'in atandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Büyükelçi Tanju Bilgiç'in atandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilgiç'in Bakanlık Sözcüsü olarak görevine bugün başladığı kaydedildi.

Bilgiç'ten önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevini Hami Aksoy yürütmüştü.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Bilgiç, 1995 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. Bakanlıkta birçok farklı kademede görev alan Bilgiç, 2014-2016 yıllarında da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcülüğü yapmıştı. Bilgiç, 2016-2021 yıllarında ise Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştı. Bilgiç'in görev yaptığı diğer ülkeler arasında Bosna Hersek, Danimarka, Fransa ve Rusya yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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