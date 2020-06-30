Büyükelçi Sybiha: "Ukraynalılar güvenli tatil için Türkiye'yi tercih ediyor"
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Büyükelçi Sybiha: "Ukraynalılar güvenli tatil için Türkiye'yi tercih ediyor"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, ülkesinin vatandaşlarının Muğla ve turistik ilçelerini çok sevdiğini ve güvenli tatil yapmak için Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Büyükelçi Sybiha:
30.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:42

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, ülkesinin vatandaşlarının Muğla ve turistik ilçelerini çok sevdiğini ve güvenli tatil yapmak için Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Sybiha ile beraberindekiler, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile makamında bir araya geldi.

Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Ukraynalı turistlerin Türkiye'de tatil yapmayı sevdiğini söyledi.

Ukraynalı turistlerin Türkiye'ye daha çok gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Sybiha, "Muğla'da yaşayan Ukrayna vatandaşları kendilerini evlerinde gibi hissediyor. Biz bundan dolayı çok memnunuz. Türkiye'de çok sayıda Ukrayna vatandaşı ve iş insanı var. Ukraynalı vatandaşlarımız, Muğla ve turistik ilçelerini çok seviyor. Güvenli bir tatil yapmak için Türkiye'yi tercih ediyorlar." diye konuştu.

"Tesislerde Kovid-19 kapsamında tüm tedbirler alındı"

Vali Tavlı ise kentin turizm, tarım ve madencilik alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Muğla'nın yeryüzü güzelliklerinin yanında yeraltı zenginlikleri olduğunu anlatan Tavlı, "İki uluslararası havalimanına sahibiz. Sağlık altyapımız oldukça güçlü. İlimizde Kovid-19 vaka sayısı oldukça düşük. Vatandaşlar Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere riayet ediyor. Bu nedenle yerli ve yabancı misafirlerimiz Muğla'yı tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Konaklama tesislerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Tavlı, buraların birçoğunun da Sağlıklı Turizm Belgesi aldığını dile getirdi.

Büyükelçi Sybiha, Vali Tavlı'ya Ukrayna'nın özel akasya balını hediye etti.

Kaynak: AA

Manşet

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