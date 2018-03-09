Büyükelçi Sinirlioğlu'na "Aa 2017 Yıllığı"

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'na Anadolu Ajansı (AA) 2017 Yıllığı takdim edildi.

AA Amerika Bölge Editörü Ertuğrul Cingil, Büyükelçi Sinirlioğlu'nu makamında ziyaret ederek Ajansın 2017 yılındaki fotoğraf ve haber arşivinden hazırladığı yıllığı sundu.

Her yıl titizlikle hazırlanan almanak için AA'ya teşekkür eden Sinirlioğlu, fotoğraf alanında Anadolu Ajansının dünyada çok farklı bir şöhreti ve başarılı çalışanları olduğunu söyledi.

Bu almanakta yoğun bir yılın resmedildiğini ve her bakımdan başarılı bir çalışma olduğunu belirten Sinirlioğlu, "Anadolu Ajansı, haber ajansları arasında yerini her geçen gün profesyonelliğiyle, titiz çalışmalarıyla sağlamlaştırıyor, güçlendiriyor, bundan biz de gurur duyuyoruz." dedi.

Geçen yılın yoğun bir dönem olduğunu kaydeden Sinirlioğlu, gazetecilerin basın perspektifiyle, kendilerinin de diplomasi perspektifiyle dünya ile Türk dış politikası gündemindeki birçok olayı birlikte takip ettiğini dile getirdi.

Büyükelçi Sinirlioğlu, "Birleşmiş Milletlerdeki faaliyetlerin sadece Türkiye'ye değil dünyaya aktarılmasında da Anadolu Ajansı fevkalade önemli bir rol oynuyor. BM'nin günlük bütün dünya basınından derledikleri bültenlerinde Anadolu Ajansının da sık sık önemli haberleriyle yer aldığını görüyoruz ve bundan da ayrıca gurur duyuyoruz." diye konuştu.

İletişimin gerek uluslararası ilişkiler gerekse dış politikanın yürütülmesinde en önemli enstrümanlardan biri olduğuna değinen Sinirlioğlu, Anadolu Ajansının hem Türkiye ve Türk diplomasisinin olaylar karşısındaki tavrını, tutumunu dünyaya yansıttığını hem de dünyada olup bitenleri Türkiye'ye aktardığını ifade etti.

Ajansın, uluslararası gündemde yer alan birçok olayı dünya kamuoyunun öğrenmesini sağladığını ve bu alanda önemli katkılarının olmaya başladığını anlatan Sinirlioğlu, farklı dünya dillerinde yayınların etkili olduğunu, önemli yerlerden, başkentlerden aktarılan haberlerin dünya basını tarafından da izlendiğini ve kullanıldığını sözlerine ekledi.