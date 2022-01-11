Büyükelçi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Haberler
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Büyükelçi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Büyükelçi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre,Büyükelçi Serdar Kılıç Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Büyükelçi Serdar Kılıç Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Kararda, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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