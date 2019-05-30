Büyükelçi Samsar, Rusya'da okul öncesi eğitimin önemini anlattı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, okul öncesi eğitime dikkat çekerek, "Okul öncesi eğitim elzemdir. Bu dönem çocukların bilişsel kapasitelerinin gelişimi, sosyalleşmesi, paylaşımcılığı öğrenmesi ve ahlak gelişimleri için çok önemlidir" dedi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin ortaklığı ile Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde (MGİMO) düzenlenen "8'inci Uluslararası Küçük Yaştaki Çocukların Terbiyesi ve Eğitimi" konulu konferansta konuştu.

?Samsar, genç nüfusa sahip bir ülkeden gelen biri olarak, Türkiye'nin bu konferansın parter ülkesi olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Çocukların sosyal ve fiziksel gelişimi genel anlamda onların yetişkinliklerine de önemli ölçüde etki eder. Dolayısıyla, erken yaşta başlayan çocuk eğitiminin ileriki yaşlara ve onların gelecek eğitimlerinde etkili olmaktadır. Yani çocukların aileleriyle kurduğu ilişkiler ve ilk öğrenme deneyimleri onların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini doğrudan etkiliyor. Önceliğimiz, tutarlı ve sürdürülebilir politikalar geliştirerek gelecek nesillerin sağlıklı yetişkin bireyler olmasını sağlamaktır" dedi.

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ELZEMDİR"

Samsar, okul öncesi eğitimin 36-66 ay arasında milli eğitim tarafından sağlanan parasız bir eğitim olduğunu ifade ederek, "Buralarda çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına özel önem atfedilir. Bu çerçevede, çocuklar için okullar kurduk. Özel programlar geliştirilerek çocukların sosyal güdüleri ve ihtiyaçları akranlarıyla bütünleşmeleri ve kaynaşmaları sağlanarak gelişimlerine katkı sunulur. Diğer taraftan okula gidemeyen engelli bireyler için de gerek evde gerek hastanede zorunlu eğitim hizmetleri sunulur. Devletin resmi yayın organı TRT ise geniş kitlelere ulaşmak ve çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için bir çocuk kanalı kurdu. Bunların hepsi okul öncesi eğitimi geliştirmeyi amaçlayan adımlar. Dolayısıyla okul öncesi eğitim elzemdir. Bu dönem çocukların bilişsel kapasitelerinin gelişimi, sosyalleşmesi, paylaşımcılığı öğrenmesi ve ahlak gelişimleri için çok önemlidir" dedi.

"KONFERANS, KOORDİNASYON SAĞLAMASI AÇISINDAN ÇOK YARARLI"

Samsar, sözlerini şöyle sürdürdü: "BM ve UNESCO gibi uluslararası kurumları bu anlamda bizim politikalarımızı desteklemelerini ve çabalarımızı sürdürülebilir politikalara dönüştürmemizi sağladıkları için takdir ediyorum. Bu konferansın da ülkelerimiz arasında çocukların eğitimi konusunda bir işbirliği ve koordinasyon sağlaması açısından çok yararlı olduğunu söylemek isterim. Bu konferans boyunca, Türk psikoloji cemiyeti ve akademisinin bazı üyeleri Türkiye'deki çocuk eğitimi konusunun bazı boyutlarını değerlendirip anlatacak. Burada şunu da eklemek isterim ki Türkiye 20 milyon çocuk nüfusuna sahip bir ülke ve bütün bu çocuklar devletin kendilerine sağladığı eğitim imkanlarından yararlanıyorlar. Biz bu genç nüfusumuzun bir şans olarak görüyoruz. Bu doğrultuda milli eğitim bakanlığımız, aile bakanlığımız ve bütün ilgili kurumlarımız etkili ve stratejik eğitim politikaları geliştirerek bu genç nüfusu eğitmek için mesai yapıyor"

Kaynak: DHA

- Kaçmaz