Büyükelçi Samsar: FETÖ'nün paravan oluşumları ortadan kaldırıldı

– Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, 15 Temmuz'un Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı ve devletimizin varlığına yönelik en ciddi başkaldırı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında şehit ve gaziler için anma programı düzenlendi. 15 Temmuz'un 3'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda Büyükelçi Mehmet Samsar ve İçişleri Bakanlığı Müşaviri Jandarma Tuğgeneral Nurettin Alkan o geceyi ve FETÖ terör örgütü ile ilgili bilgi verdi. Programa Rusya'da yaşayan Türk iş insanları ve Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve bazı yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Samsar, FETÖ liderliği tarafından planlanan, örgütün ordu içindeki uzantılarını teşkil eden üniformalı teröristler tarafındaki silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkılmak suretiyle gerçekleştirilen darbe girişimi Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı ve devletimizin varlığına yönelik en ciddi başkaldırı olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin Türk halkının demir iradesi sayesinde başarısızlığa uğradığının altını çizen Samsar, şunları söyledi: "Yurt içinde, çabalarımız üç ana eksende sürdürülmektedir. Birincisi, 15 Temmuz sorumlularının hukuk üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlanmıştır. İkincisi, FETÖ'nün devlet kurumları içindeki örgütsel yapılanması ortaya çıkarılmış, mensupları hakkında idari ve adli süreçler başlatılmış, nihai tahlilde örgütün 'paralel devlet yapılanması' çökertilmiştir."

"FETÖ'NÜN PARAVAN OLUŞUMLARI ORTADAN KALDIRILMIŞTIR"

Samsar sözlerine şöyle etti:"Üçüncü, FETÖ'nün devlet kurumları dışında kalan eğitim, basın, bankacılık sektöründeki paravan oluşumları ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'nin karşılaştığı pek çok sınamaya rağmen FETÖ ile yurtiçinde mücadele hukukun üstünlüğü, temel hakların ve özgürlüklerin korunması ilkeleri temelinde yürütülmüştür. Mağduriyet yaşanmaması için gayret sarf edilmiş, mağduriyet iddialarının incelenmesi ve çözümlenmesi için yeni mekanizmalar ihdas edilmiştir. Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretleriyle dünya kamuoyu her geçen gün bu hain terör örgütünün gerçek yüzünü daha iyi görmektedir. Rus dostlarımızın bu konuda gösterdikleri hassasiyeti takdirle karşılıyoruz".

Törende konuşan İçişleri Bakanlığı Müşaviri Jandarma Tuğgeneral Nurettin Alkan ise şunları söyledi: "2 tane erkek evladım var. Onların doğum haberini aldıktan sonra her Türk babası gibi ettiğim duayı sizinle paylaşmak istiyorum 'Allah'ım bu evlatlarıma Türk milletine ve vatana hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle. İnşallah ihtiyaç olmaz, ancak ihtiyaç olduğunda bu millet ve vatan uğrunda şehit olmayı nasip eyle' demiştim. 15 Temmuz'un ertesi günü iki oğlum da bana 'baba neden bize haber vermedin biz de orada senin yanında olmalıydık' dediler. Bunu neden anlatıyorum? Bu hain terör örgütünün tasmasını elinde tutan ülkeler ile gizli ajanları olan ülkeler bu milleti tanımıyorlar. Atatürk'ün dediği gibi "Arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu iyi biliniz, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yenemez" dedi.

Kaynak: DHA

- Kaçmaz