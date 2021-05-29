Büyükelçi Peralta Nemrut Dağı'na tırmandı
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Büyükelçi Peralta Nemrut Dağı'na tırmandı

Büyükelçi Peralta Nemrut Dağı'na tırmandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferini Adrian Valdez Peralta, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na tırmandı.

Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferini Adrian Valdez Peralta, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na tırmandı.

Diyarbakır ziyaretinin ardından Adıyaman'da ki Nemrut Dağı'na gelen Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferini Adrian Valdez Peralta ve elçilik görevlileri, Nemrut Dağı'na hayran kaldı.

Devasa heykellerin bulunduğu zirveye çıkan Büyükelçi Ceferini Adrian Valdez Peralta, ilgililerden Nemrut Dağı ile ilgili bilgi aldı. - ADIYAMAN

Büyükelçi Peralta Nemrut Dağı'na tırmandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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