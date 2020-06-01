Büyükelçi Özügergin'den Yunanistan'a: "Akdeniz'deki faaliyetlerimiz uluslararası hukuk dahilinde"
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Büyükelçi Özügergin'den Yunanistan'a: "Akdeniz'deki faaliyetlerimiz uluslararası hukuk dahilinde"

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerinin uluslararası hukuk sınırları içinde bulunduğunu, Türkiye'nin diyalog çağrılarının Yunanistan tarafında cevap bulmadığını bildirdi.

Büyükelçi Özügergin'den Yunanistan'a:
01.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:19

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerinin uluslararası hukuk sınırları içinde bulunduğunu, Türkiye'nin diyalog çağrılarının Yunanistan tarafında cevap bulmadığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Özügergin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de ilave petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulunmasından sonra çağrıldığı Yunanistan Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinde Türkiye'nin pozisyonunu anlattı.

Özügergin, Yunanistanlı muhataplarına, Kıbrıs meselesi, sınırlandırmalar da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz konuları, hidrokarbon arama ve çıkarma, Libya ve bir bütün olarak bölge hakkında Türkiye'nin pozisyonunun bilindiğini ve bunların şeffaf olduğunu aktardı.

Türkiye'nin eylemlerini uluslararası hukuk sınırları içinde gerçekleştirdiğini vurgulayan Özügergin, Türkiye tarafından birçok kez yapılan diyalog çağrılarının şu ana kadar cevapsız kaldığını ifade etti.

Özügergin, iki komşunun sadece konuşması için değil, birbirini dinlemesi için asla geç olmadığını belirterek, esas olanın "komşuların birbiri hakkında değil, birbiriyle konuşması" olduğunu kaydetti.

TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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