Büyükelçi Ozan Ceyhun, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin sahip olduğu potansiyelin önemine dikkat çekti
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Büyükelçi Ozan Ceyhun, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin sahip olduğu potansiyelin önemine dikkat çekti

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Büyükelçi Ozan Ceyhun, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin sahip olduğu potansiyelin önemine dikkat çekti

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin köklü ve çok yönlü olduğunu belirterek, "İkili ilişkilerimizin sahip olduğu cevher ve potansiyeli daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin köklü ve çok yönlü olduğunu belirterek, "İkili ilişkilerimizin sahip olduğu cevher ve potansiyeli daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Avusturya'nın köklü kuruluşlarından Viyana Diplomasi Akademisi ve Tuna Bölgesi ve Orta Avrupa Enstitüsü (IDM) tarafından dijital platformda düzenlenen konferansta Büyükelçi Ceyhun, "Türkiye ve Avusturya, Çok Eski Tanışıklıktan Dostluğa" başlıklı bir sunum yaptı.

Ceyhun, konuşmasında, iki ülke arasında yaşanan bazı sorunlara rağmen bu tür diyalog kanallarının tarafların birbirini daha iyi anlayabilmesi için önemli olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1500'lü yıllarda başladığını ve 1547'de Avusturya'dan Türkiye'ye ilk büyükelçinin gönderildiği aktaran Ceyhun, yalnız diplomatik açıdan bakıldığında bile iki ülke arasındaki münasebetlerin çok köklü ve tarihi olduğunu vurguladı.

Yüzyıllara dayanan ikili ilişkileri birinci ve ikinci Viyana kuşatmalarına indirgemenin doğru bir yaklaşım olmayacağını belirten Ceyhun, bu uzun süreçte karşılıklı kültürel ve ticari alışverişin yaşandığını, Avusturyalı ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşı bestesini kültürel etkileşimin en iyi örneklerden biri olduğunu dile getirdi.

Birinci Dünya Savaşında iki ülkenin müttefik olarak aynı safta yer aldığını kaydeden Ceyhun, o dönemde özellikle Galiçya cephesinde 12 binin üzerinde Osmanlı askerinin şehit düştüğünü ifade etti.

Ceyhun, Osmanlı ve Habsburg imparatorlukları döneminde başlayan iyi ilişkilerin Avusturya ve Türkiye cumhuriyetlerinde de sürdüğünü aktardı.

Avusturya'daki Türk toplumunun ilişkilere katkısı

İki ülke arasındaki en önemli kilometre taşlarından birinin 1964'de imzalanan İş Gücü Anlaşması olduğunun altını çizen Ceyhun, bu tarihten itibaren çok sayıda Türkün bu ülkeye çalışmak üzere geldiğini, zamanla Avusturya'da kalıcı olduklarını, bugün sayıları 300 bine ulaşan Türk kökenli vatandaşların iki ülke arasında canlı bir bağ oluşturduğu aktardı.

Ceyhun, siyasi düzeyde bazı sıkıntılar yaşansa da ekonomik ilişkilerin gayet iyi bir seviyede ilerlediğini söyledi.

Uluslararası doğrudan yatırım girişi bakımından Avusturya'nın Türkiye'de 4'üncü büyük yatırımcı olduğuna dikkati çeken Ceyhun, Avusturya Kontrollbank ve Türk Eximbank arasında bu yılın başında imzalanan Reasürans Anlaşması'nın ticaret ve finansal iş birliği açısından sağlayacağı katkılara dikkati çekti.

Ceyhun, "Görüldüğü üzere bizim ilişkilerimiz birbirimizi tanımanın çok ötesinde. İlişkilerimiz çok eski, çok yönlü ve çok katmanlı. İkili ilişkilerimizin sahip olduğu cevher ve potansiyeli daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Konferansta güncel konulara ilişkin soruları da yanıtlayan Ceyhun, Avrupa'da son yıllarda Müslümanların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, İslamofobinin büyük bir sorun olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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