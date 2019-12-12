Büyükelçi Örs'ün "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sarıkamış şehitleri anısına"
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Büyükelçi Örs'ün "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sarıkamış şehitleri anısına"

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:09
Büyükelçi Örs'ün

'nin Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Örs, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "", "yaşam" ve "" kategorilerini ayrıntılı şekilde inceledi.

Oylama ve fotoğraflarla ilgili bilgi alan Örs'ün kategorisindeki tercihi Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına" fotoğrafı oldu.

Yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" başlıklı fotoğrafına oy veren Örs, kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın, doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun uluslararası başarılarını konu alan "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Örs ayrıca Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" fotoğrafını da beğendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Büyükelçi Örs'ün "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sarıkamış şehitleri anısına"
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