Büyükelçi Orhangazi'yi gezdi

Çeşitli temaslar için Bursa'ya gelen Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, Orhangazi'yi gezdi.

Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin Bursa temaslarının son gününde Orhangazi'yi gezdi. Daha önce Keramet Ilıca tesislerini gezip İznik'e geçen Büyükelçi Ersin Ecrin, TURSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Gedelek ve Örnekköy mahallelerini gezdi. Buralarda mahallerin tarihi değerlerini inceleyen Ecrin, Uzakdoğu, Güney Kore gibi ülkelerden Türkiye'ye gelen turistler için Bursa ve ilçelerinde alternatif turizm alanları ve yatırımları yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Saraçoğlu ise, Orhangazi ve İznik'in hem tarih hem de doğa turizmine uygun alanlara sahip olduğunu, bunun için alternatif turizm yatırımları ile Orhangazi ve İznik turizm gelirlerinden ciddi pay alabileceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA