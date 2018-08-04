Büyükelçi Önen: "Çin ile Türkiye Ortak Gelecek İnşa Ediyor"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin basınında yayımlanan yazısında, Çin'in yeni İpek Yolu olarak da anılan Kuşak ve Yol projesinin iki ülkenin kaderlerini yeniden bir araya getirdiğini belirtti.

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 47. yıldönümü nedeniyle kaleme aldığı yazı, Çin'de İngilizce yayımlanan gazetelerden China Daily'nin bugünkü nüshasında yer aldı. "Çin ile Türkiye ortak gelecek inşa etmeyi istiyor" başlığıyla çıkan yazıda, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 4 Ağustos 1971'de kurulduğuna, ancak Çin-Türkiye dostluğunun geçmişinin yüz yıllar öncesine dayandığına işaret edildi.

Büyükelçi Önen, yazısında Kadim İpek Yolu'nun iki ülke arasındaki dostluğun temelini oluşturduğunu hatırlattı. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan Kuşak ve Yol projesinin, Çin ile Türkiye'nin kaderlerini yeniden bir araya getirdiğine dikkat çeken Önen, "Kuşak ve Yol projesi, bugün 86 ülke ve uluslararası örgütü kapsamına alarak insanlık tarihinin en büyük ortak kalkınma projelerinden birisine dönüşmüştür. Türkiye'nin öncülük ettiği Orta Koridor girişimi de Kuşak ve Yol girişiminin kalbi durumundadır" ifadelerini kullandı.

Önen imzasıyla çıkan yazıda, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in son iki yılda beş kez bir araya geldiklerine de dikkat çekilerek, "Geçtiğimiz hafta Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'nde gerçekleşen ikili görüşme de liderlerimizin ikili ilişkilerimizin geleceğine ne kadar önem verdiklerinin açık bir göstergesidir" denildi.

Yazısında, siyasi ve toplumsal ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin de önemine işaret eden Büyükelçi Önen, bunun turizm alanında da önemli kazanımlar getirdiğini belirtti. Önen'in yazısında şu ifadeler yer aldı: "2018 yılının Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edilmesinin ardından bu yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz kapsamlı tanıtım çalışmaları da meyvelerini vermeye başlamıştır. 2018 yılının ilk altı ayında Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde yüze yakın oranda artış yaşanması da liderlerimiz arasındaki ortak siyasi anlayışın toplumlarımız arasında yakınlaşmasının sağlanması konusunda da çok büyük bir katkı sağladığını gözler önüne sermektedir"

Önen, yazısını "Geçmişten gelen dostlukla ortak geleceği inşa eden iki büyük devletin diplomatik ilişkilerinin başlamasının yıldönümünü en içten dileklerimle kutlarım" şeklinde sonlandırdı. - PEKİN