Büyükelçi Önen: "Chengdu kentinde yeni bir başkonsolosluk açacağız"
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Büyükelçi Önen: "Chengdu kentinde yeni bir başkonsolosluk açacağız"

Büyükelçi Önen: 'Chengdu kentinde yeni bir başkonsolosluk açacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye'nin Çin'deki diplomatik varlığını genişletme sürecinde olduğunu ve Chengdu kentinde bir başkonsolosluk açacağını ifade etti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye'nin Çin'deki diplomatik varlığını genişletme sürecinde olduğunu ve Chengdu kentinde bir başkonsolosluk açacağını ifade etti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emir Önen, China Investment Magazine için kaleme aldığı yazıda, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere değindi. Büyükelçi Önen, son yıllarda Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin dikkat çekici bir ivme kazandığını belirterek Covid-19 salgınının tüm menfi tesirlerine rağmen G20 ülkeleri içinde yalnızca Türkiye ve Çin'in 2020'yi pozitif büyümeyle kapattığını belirtti.

2021 yılının diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yılı olduğunu hatırlatan Önen, bu önemli fırsatı değerlendirerek ilişkileri güçlendirmeyi arzuladıklarını kaydetti

Yazısında Türkiye ile Çin arasındaki ikili ticaretin 2020 yılında 26 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Büyükelçi Önen, "Türkiye'nin Çin karşısındaki ticaret açığını düşürecek daha dengeli ve çifte kazanca dayalı ekonomik ilişkiler kurmayı arzuluyor, Çin'den daha fazla yatırımın Türkiye'ye gelmesini teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Chengdu kentinde yeni bir başkonsolosluk açacağız"

Önen yazısında, "Çin'deki diplomatik varlığımızı genişletme sürecindeyiz. Chengdu kentinde yeni bir başkonsolosluk açacağız. Pekin'de Yunus Emre Enstitüsü'nün açılması da kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğinin derinleştiğinin göstergesi" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkiler 1971 yılında kuruldu. Türkiye'nin Çin'de Pekin Büyükelçiliği'nin yanı sıra Şanghay ve Guangzhou kentleri ile Hong Kong'da başkonsolosluklarının bulunuyor. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'nin Chengdu Başkonsolosluğu'nun bu yıl içinde açılması bekleniyor. Söz konusu başkonsolosluğun açılmasıyla Türkiye'nin Çin'deki diplomatik misyon temsilciliklerinin sayısı Hong Kong dahil olmak üzere 5'e yükselecek.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kenti, son verilere göre 20 milyonun üzerinde nüfusa sahip. Kentte 14 ülkenin başkonsolosluğu yer alıyor. Chengdu, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimle gündeme gelmişti. Washington'un Çin'den Houston Başkonsolosluğu'nu kapatmasını talep etmesi üzerine Pekin yönetimi de buna karşılık ABD'den Chengdu Başkonsolosluğu'nu kapatma talebinde bulunmuştu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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