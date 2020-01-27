Büyükelçi Nur Sağman: "Senegal, Türkiye'nin Afrika politikasının samimiyetinin farkında"

27.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:50

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman, "Senegal, Sahraaltı Afrika'da bizim için sadece ortak değil, dost ve kardeş bir ülke. Senegal, Türkiye'nin Afrika politikasındaki samimiyetinin farkında." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal'i ziyareti öncesi AA muhabirine konuşan Sağman, 1962'de açılan büyükelçiliğin kıtadaki en eski büyükelçilikler arasında olduğunu hatırlattı.

İkili ilişkilerin hem siyasi hem ekonomik olarak çok iyi seviyede olduğunu belirten Sağman, Türkiye'nin Afrika açılımı ve Afrika ortaklık politikasıyla ilişkilerin daha da hızlandığını kaydetti.

Büyükelçi Sağman, "İki ülke arasındaki iş birliği cumhurbaşkanlarımız arasındaki dostluğu pekiştirmiş, onların dostluğu da Türkiye-Senegal ilişkilerini pekiştirmiş durumda." ifadesini kullandı.

"Senegal, sadece ortak değil, dost ve kardeş bir ülke"

Senegal'in bölgesinde ekonomik gelişmişlik açısından ilk sıralarda yer aldığının altını çizen Nur Sağman, bu özelliğiyle Türk iş çevrelerinin de Batı Afrika'da en çok ilgi gösterdiği ülkelerden olduğunu söyledi.

Sağman, "Senegal, Sahraaltı Afrika'da bizim için sadece ortak değil, dost ve kardeş bir ülke. Senegal, Türkiye'nin Afrika politikasındaki samimiyetinin farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrika politikasında her anlamda samimi olduğuna ve ilişkilerin karşılıklı kazan kazan sistemi temelinde oluşmasını istediğine dikkati çeken Büyükelçi Sağman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cezayir ve Gambiya'dan sonra Senegal'e ziyareti, buranın Türkiye için önemini gösteriyor." diye konuştu.

"Senegal'deki Türk projeleri halkın hayatına dokunuyor"

Türk firmalarının başkent Dakar ve çevresinde havaalanı, kongre sarayı, fuar merkezi, spor salonu, otel inşaatı, un üretimi, demiryolu döşenmesi, mobilya üretimi gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Sağman, Senegal'deki istikrar ve barış ortamı ile güvenlik sıkıntısının olmamasının ülkeyi daha da cazip hale getirdiğini anlattı.

Sağman, Türkiye'nin Senegal'daki ekonomik varlığının gayet güçlü olduğuna, giderek de arttığına işaret ederek, "Bazı Türk firmalarının Senegal'de üstlendiği çok önemli başarılı projeler var. Bunlar, Senegal halkının hayatına doğrudan dokunan projeler." dedi.

Türkiye'nin Senegal kamuoyundaki görünürlüğünün son derece yüksek olduğuna vurgu yapan Büyükelçi Sağman, "Senegal gelişmeye son derece açık, sürekli kalkınan, yeni projelerin olduğu bir ülke. Bu ziyaretlerle iş çevrelerimize de yeni imkanları gösterebilmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Sağman, ziyaretle Senegalli iş insanlarına Türkiye pazarının daha iyi tanıtılacağını aktardı.

Ziyaretin Senegal makamlarının Türk iş insanlarına gösterdikleri teveccühü sürdürmesine katkıda bulunmasını umduğunu dile getiren Sağman, "İkili ticaret hacmimiz potansiyelimizi yansıtmıyor, kazan kazan temelinde bunu artırmalıyız. Senegalli iş çevrelerine Türkiye gibi büyük bir pazar var, gelin burayı keşfedin diyoruz." diye konuştu.

"İki ülke halkları da birbirini tanımalı"

Büyükelçi Nur Sağman, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Anadolu Ajansı (AA), Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Enstitüsü'yle (YEE) Senegal'de varlık gösterdiğine dikkati çekti.

TMV'nin 3 kentte 13 okul ile faaliyet gösterdiğini, THY'nin haftada 8 uçuşla Senegal'i dünyaya bağladığını, TİKA'nın tarım ve kapasite geliştirme projeleriyle ülkenin kalkınmasına destek olduğunu vurgulayan Sağman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle YEE'nin varlığının da pekişmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Sağman, siyasi ve ekonomik ilişkiler kadar kültürel ilişkilerin de büyük önem taşıdığının altını çizerek, "İki ülke halkları da birbirini tanımalı, YEE Kültür Merkezi'nin açılmasını temenni ediyoruz, bu sayede kültürel varlığımız güçlenecek, insanlar Türkçe'ye yönelecek, Türk kültürünü tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA