Büyükelçi Nkurunziza'dan KAYSO'ya ziyaret

19.09.2019 11:40

Ruanda Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi B.N. Williams Nkurunziza ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odasını (KAYSO) ziyaret etti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçiyi KAYSO Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğuzbaş, konuk Büyükelçiye Kayseri sanayisi hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile Ruanda arasındaki ticaret hacminin çok düşük olduğunu vurgulayan Oğuzbaş, "2018 yılında Türkiye'nin Ruanda'ya 21 milyon dolar civarında bir ihracatı, 130 bin dolar kadar da ithalatı var. Bakıldığı zaman bu rakamlar oldukça düşük. Bu tür karşılıklı ziyaretler ve iş dünyasının birbirini tanıması ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artacağını düşünüyorum. Biz de KAYSO olarak bu sürece her türlü katkıyı vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Nkurunziza ise Kayseri'ye ikinci kez geldiğini belirterek, Kayseri ile Ruanda arasında ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Nkurunziza, iki ülke arasındaki işbirliklerinin her alanda geliştirilmesi için ülkesindeki imkanlar hakkında bilgi verdi, ticari fırsatları yerinde görmeleri için Kayserili sanayicileri Ruanda'ya davet etti.

Kaynak: AA