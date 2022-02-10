Büyükelçi Naegeli: Taliban uluslararası camiayla diyaloğa açık

İsviçre'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Büyükelçisi Raphael Naegeli, üst düzey görüşmeler için Cenevre'ye gelen Taliban heyetinin uluslararası camia ile diyalog kurmaya olumlu yaklaştığını açıkladı.

6 Şubat'ta Cenevre'ye gelen Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanı Dr. Kalender Ebad'ın liderliğindeki heyetle görüşmesinin ardından basına konuşan Büyükelçi Naegeli, detayları paylaştı.

Naegeli, Taliban'ın uluslararası camiaya bazı konularda vaatler vermesi gerektiğini heyet üyelerinin kabul ettiğini aktardı ve "Uzlaşma yolunda ilk adımı kendileri atması gerektiğinin farkına vardılar ve bu konuda bizim yardımımıza ihtiyaçları olduğunu açıkça beyan ettiler." dedi.

Taliban'ın uluslararası camiaya karşı birtakım tavizler vermeye meyilli olduğu bilgisini de paylaşan Naegeli, "Uluslararası camia ile diyalog ortamı oluşturma konusunda istekli olduklarını gördük." şeklinde konuştu.

"Sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğiz"

Naegeli, Taliban heyetiyle görüşmenin, tarafların fikir alışverişinde bulunması için iyi bir fırsat teşkil ettiğini vurgulayarak, "Afganistan'da sivillerin korunması, insani yardımların erişiminin temin edilmesi ve insan haklarına dair beklentilerimizi açıkça dile getirdik, bu konuda kendilerini sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğimizin altını çizdik." ifadesini kullandı.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanı Dr. Kalender Ebad'ın liderliğindeki 11 kişilik heyet, İsviçreli yetkililerle üst düzey görüşmelerde bulunmak için 6 Şubat'ta Cenevre'ye gelmişti.

Afganistan'a insani yardımların ulaştırılması, Taliban geçici hükümetine uluslararası tanınırlık sağlanması ve ABD ile Batı ülkelerinin yaptırımlarının kaldırılması gibi konuları görüşen heyet, bu kapsamda BM'ye bağlı uluslararası kuruluşların direktörleriyle bir araya gelmişti.

Taliban heyetinin yarın Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile görüşmesinin ardından Cenevre'den ayrılması bekleniyor.