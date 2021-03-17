Büyükelçi Mercan, yeni görev yeri Washington'daki önceliklerini anlattı Açıklaması
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Büyükelçi Mercan, yeni görev yeri Washington'daki önceliklerini anlattı Açıklaması

17.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:37
Büyükelçi Mercan, yeni görev yeri Washington'daki önceliklerini anlattı Açıklaması

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Gerek yönetimle, gerek Kongre ile gerekse siyaset kurumuna etki eden bir takım kuruluşlarla yani think-tanklarla diyaloğumuz artarak devam edecek" dedi.

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Gerek yönetimle, gerek Kongre ile gerekse siyaset kurumuna etki eden bir takım kuruluşlarla yani think-tanklarla diyaloğumuz artarak devam edecek" dedi.

Mercan, Washington'daki Türk basın mensupları ile bir araya geldi ve ABD'nin başkentinde görevi süresince öncelikleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce çeşitli vesilelerle ABD'de bulunduğunu anlatan Büyükelçi Mercan, Türk-Amerikan ilişkilerinin zaman zaman gergin zaman zaman ise daha iyi seyrettiğine dikkati çekti.

Washington'daki görevi konusunda üç önceliğinin bulunduğunu dile getiren Mercan, bunlardan birinin siyasi ilişkiler konusunda hükümet ve ülke meclisleri arasındaki ilişkiye aracı olmak ve Türkiye'nin pozisyonunu muhataplarına anlatmak olduğunu ifade etti.

Siyasi ilişkilerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve ortak menfaatleri de kastettiğini belirten Mercan, "Gerek yönetimle, gerek Kongre ile gerekse siyaset kurumuna etki eden bir takım kuruluşlarla yani think-tanklarla diyaloğumuz artarak devam edecek." diye konuştu.

İkinci önceliğinin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler konusunda mevcut 1 milyar dolar civarındaki ticaret hacmini artırmak ve iki ülke arasındaki "bazı anlaşmazlık konuları" üzerine yoğun bir mesai sarf etmek olduğunu vurgulayan Mercan, "Bir büyükelçinin performansını da böyle ölçmek lazım. Yani siyasi ilişkilerde ne kadar ilişkileri artırıcı rol oynuyor büyükelçilik? Ekonomik ilişkilerde karşılıklı ticareti ne kadar etkiliyor, artırıyor? Bu tür şeylere bakmak lazım." dedi.

Üçüncü önceliğinin ise kültürel ilişkiler olduğunu kaydeden Büyükelçi Mercan, "Ben doğrusu kültürel ilişkilere oldukça fazla önem veriyorum. İki ülke halklarının birbirini tanıması, birbirini anlaması, birbirlerinin değerlerini anlaması önemli. Benim açımdan tabii ağırlıklı olarak Türkiye'nin, Türk kültürünün, Türk tarihinin burada anlatılması ve bu ilişkilerin kurulması da burada benim misyonlarımdan bir tanesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Mercan, son büyükelçiler kararnamesi ile Washington'a atanmıştı.

Mercan, 15 Mart'ta Washington'a gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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