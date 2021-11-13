Büyükelçi Mannan'dan, Vali Karaloğlu'na nezaket ziyareti

DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu, Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı makamında kabul etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Büyükelçi Mannan ve beraberindeki heyet Vali Karaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Vali Karaloğlu, Mannan ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi.

Karaloğlu, dost ve kardeş ülke Bangladeş Büyükelçisi'ni Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dicle Nehri'nin kıyısında bulunan bu güzel şehirde bulunmaktan şeref duyduğunu ifade eden Mannan, misafirperverliğinden dolayı Karaloğlu'na teşekkür etti. Mannan ayrıca iki kardeş ülke arasındaki iş hacmini artırmaya yönelik Diyarbakırlı iş insanlarıyla da bir araya geleceğini aktardı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı da katıldı.

Olumlu geçen görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimiyle görüşme sona erdi.

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