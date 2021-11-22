Büyükelçi Mannan'dan Vali Elban'a Ziyaret
BÜYÜKELÇİ MANNAN'DAN VALİ ELBAN'A ZİYARETBangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.
ANKARA (Habermetre) - BÜYÜKELÇİ MANNAN'DAN VALİ ELBAN'A ZİYARET
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Valilik Ek Binasında (Tarihi Kız Lisesinde) Büyükelçi Mannan'la bir müddet sohbet eden Vali Elban, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ziyaret, görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.
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