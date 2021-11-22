Büyükelçi Mammadov Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilerine teşekkür etti

KIRKLARELİ (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, 8 Kasım Zafer Bayramı kutlamalarına verdikleri destekten dolayı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilerine teşekkür etti.

Büyükelçi Mammadov, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a hitaben yazdığı mektubu valiliklere gönderdi.

Mektupta Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayan Mammadov, şunları kaydetti:

"İlişkiler kardeşlik bağlarına dayanmakta olup, bu sağlam bağ acılı ve sevinçli günlerde ülkelerimizin birbirilerinin yanında vakarlı duruşlarıyla her fırsatta kendini göstermiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' şiarı ve bu şiarı destekler nitelikte olan, Azerbaycan'ın Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'in 'Biz bir millet iki devletiz' sözleri her zaman ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ana çizgisini oluşturmuştur.

Bizler bu kardeşliğin en güzel örneğini yakın geçmişte Ermenistan'ın tekrar Azerbaycanlı sivillere karşı giriştiği saldırının hemen sonrasında, Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020 tarihinde topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için topyekün başlattığı 44 günlük vatan savaşında gördük. 44 günlük zaman zarfında bu savaşın halklarımızı birbiriyle dostluğun ötesinde, misline az rastlanır kardeşlik ruhuyla nasıl kenetlediğinin bir daha şahidi olduk.

Tek vücut gibi kayıplarımıza beraber üzüldük, zaferlerimize beraber sevindik. 8 Kasım 2020 tarihinde Türk Dünyasının Kültür Başkenti olarak nitelendirdiğimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanan zaferimiz, Azerbaycan ve Türkiye halklarının yıllardır özlemini duyduğu Büyük Zafer sevincini de beraberinde getirdi."

Büyük zaferin 1'inci yıl dönümü kutlamalarına destek veren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilerine şükranlarını sunan Mammadov, "Bu hususta il sınırlarınız içerisindeki billboardlarda ve yerel gazetelerde yayınlanan 8 Kasım Zafer Bayramı kutlama mesajlarıyla bu coşkuya verdiğiniz destek nedeniyle, size ve emeği geçen bütün kurum çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi bildirir ve ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerinin her gecen gün daha da gelişmesi yönünde sunduğunuz değerli katkıların devamını dileriz." diye kaydetti.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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