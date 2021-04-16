BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, destek verdikleri projeleri yerinde incelemek üzere, Mardin'e geldi.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, destek verdikleri projeleri yerinde incelemek üzere, Mardin'e geldi. Büyükelçi Landrut, Mardinli ünlü şef ve sosyal girişimci Ebru Baykara Demir'in atölyesini de ziyaret ederek, kuraklığa önlem olarak geliştirdikleri ilk proje olan Sorgül buğdayını inceledi.

Büyükelçi Landrut, Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, doğalgaz bağlantısı üzerine eğitim gören öğrencilerle bir araya gedikten sonra, Dicle Kalkınma Ajansı'nı (DİKA) ziyaret etti. DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat ile bir araya gelen Landrut, Türkiye'nin eğitime verdiği yatırımları dikkatle izlediklerini, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

'BÖLGEDE BİN 800'DEN FAZLA MESLEKİ EĞİTİM'

Ziyarette konuşan Landrut, bölgedeki mesleki eğitimlerin önemine değindi. Landrut, "Bu bölgede, ilimizde eğitimin ne kadar önemli olduğunu, özellikle mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gençlerin tabii ki geleceğimiz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla genç istihdamı çok önem taşıyan bir husustur. Aynı zamanda, Türkiye'de gençlerin eğitimine ne kadar çok yatırım yapıldığının da farkındayız. Takdirle karşılıyoruz. Gençlerin okuldan istihdama, iş hayatına yumuşak bir geçiş yapabilmeleri, bu geçişin olabildiğince kolaylaştırılması son derece önemli. Bunu sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi de, mesleki eğitimdir. Bu alanda destek olmaya çalışıyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Büyükelçi Landrut, daha sonra Mardinli ünlü şef ve sosyal girişimci Ebru Baykara Demir'in atölyesini ziyaret etti. Demir'in çalışmalarını yakından takip ettiğini ve onunla gurur duyduğunu anlatan Landrut, "Hem kadına, hem de doğaya verdiğiniz katkınızı, takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

SORGÜL BUĞDAYI PROJESİ

Şef Ebru Baykara Demir ise, Sorgül buğdayındaki ilk desteklerini AB'den aldıklarını ifade etti. Mezopotamya'nın bilinen en eski buğday tohumu 'Sorgül'ü tohumluk olarak, Mardin Ovası'nda ekerek iyi tarım uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleriyle yetiştirilmesi amacıyla başlatılan 'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi olduğunu anlatan Demir, "İlk projemiz Sorgül Buğdayı projesiydi. Avrupa Birliği tarafından, Birleşmiş Milletler aracılığıyla fonlanan özel bir projeydi. Eğitim vereceğimiz proje şu anda çok büyüdü. Amacımız yerel tohumları, Suriyeli mültecilerin tohum bilgisiyle çoğaltmaktı. O tohumlar büyüdü ve 5 yılın sonunda, özellikle Türkiye'de kuraklığın en çok hissedildiği Konya ovasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın desteğiyle bu yıl 40 dönüm ekilerek, yaklaşan kuraklıkla ilgili bir önlem oldu" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ
BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ
BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ
BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ
BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ
BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ
BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Mustafa Şentop Antony Blinken Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Ryan Babel Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BÜYÜKELÇİ LANDRUT, MARDİN'DE DESTEK VERDİKLERİ PROJELERİ İNCELEDİ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 15:17:27. #1.16#

title