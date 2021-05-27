Büyükelçi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru'na güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru Naruhito'ya güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru Naruhito'ya güven mektubunu sundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre Güngen, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda İmparator Naruhito tarafından kabul edildi.

Sarayın "Matsu no Ma" odasındaki resmi kabulde Büyükelçi Güngen, İmparator Naruhito'ya güven mektubunu sundu.

Görüşmede Güngen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini Naruhito'ya iletti.

Güngen, iki ülke ilişkilerini tarihi dostluk temelinde somut adımlarla ileriye taşımak istediğini söyledi.

Naruhito da Türkiye ve Japonya yakın dostluğuna dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam ve iyi dileklerini iletti ve Güngen'e görev süresinde başarılar diledi.

Başbakan Yardımcısı Aso Taro'nun hazır bulunduğu tören sırasında Güngen, dedesinin İstiklal Madalyası'nı göğsünde taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan