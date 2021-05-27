Büyükelçi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru'na güven mektubunu sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükelçi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru'na güven mektubunu sundu

Büyükelçi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru'na güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru Naruhito'ya güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru Naruhito'ya güven mektubunu sundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre Güngen, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda İmparator Naruhito tarafından kabul edildi.

Sarayın "Matsu no Ma" odasındaki resmi kabulde Büyükelçi Güngen, İmparator Naruhito'ya güven mektubunu sundu.

Görüşmede Güngen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini Naruhito'ya iletti.

Güngen, iki ülke ilişkilerini tarihi dostluk temelinde somut adımlarla ileriye taşımak istediğini söyledi.

Naruhito da Türkiye ve Japonya yakın dostluğuna dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam ve iyi dileklerini iletti ve Güngen'e görev süresinde başarılar diledi.

Başbakan Yardımcısı Aso Taro'nun hazır bulunduğu tören sırasında Güngen, dedesinin İstiklal Madalyası'nı göğsünde taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak
Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi...
Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi...
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Demet Evgar Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Josef De Souza Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükelçi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru'na güven mektubunu sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 08:07:06. #1.13#

title