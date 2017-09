Büyükelçi Kılıç'tan Wall Street Journal'a Eleştiri

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, "Benim ülkem on yıllardır en şiddetli terör saldırılarına maruz kalmıştır. Sizin söylediklerinizin aksine, biz terörle içeride ve dışarıda en fazla mücadele eden ülkeyiz." ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Kılıç, ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Wall Street Journal'a için yazdığı makalesinde, gazetenin 10 Ağustos'ta yayımladığı "Bir Avustralyalının terör uyarısı" başlıklı yazıda, Türkiye'nin terörle ilişkilendirilmesini eleştirdi.



Yazıya tepki gösteren Kılıç, makalesinde, "Benim ülkem on yıllardır en şiddetli terör saldırılarına maruz kalmıştır. Sizin söylediklerinizin aksine, biz terörle içeride ve dışarıda en fazla mücadele eden ülkeyiz." ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı ilk kara harekatı yapan ülke olduğunu hatırlattı.



Kılıç, Türkiye'de DEAŞ'la ilişkili 12 organizasyonun kapatıldığını ve yabancı savaşçıların Suriye'ye geçişini önlemek için sert önlemler aldığına dikkati çekerek, sosyal medya üzerinde de terörle mücadele edildiğini vurguladı.



Türkiye'nin DEAŞ'tan kaçan Suriyeli mültecilere de kapılarını açtığına dikkati çeken Kılıç, yazısında şu ifadelere yer verdi:



"3 milyondan fazla Suriyeli mülteci olmak üzere dünyada en fazla mülteciye sığınma hakkını biz verdik. Ülkemizde kayıt altında olan Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti ve eğitim hizmeti verdik. İnsani yardım konusunda dünyada en fazla yardım eden ikinci ülke olmak suretiyle 25 milyar dolardan fazla bütçe ayırdık."



Türkiye'nin Batı'ya yönelik terör saldırılarında "geçit" olarak gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Kılıç, Türkiye'nin terörle her gün mücadele ettiğini kaydetti.



Wall Street Journal'in, 10 Ağustos'ta, "yayın kurulu" imzasıyla sayfasına taşıdığı yazıda, Avustralya'daki bir terör saldırısı girişiminde kullanılan bomba düzeneğinin Türkiye'den kargolandığı iddia edilmişti.