Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi - Haberler
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Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi

Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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