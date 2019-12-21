Büyükelçi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:22

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, oyunu "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafı için kullandı.

Büyükelçi Kılıç, haber kategorisinde Diyarbakırlı anneleri anlatan "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı kareyi seçerken, yaşam kategorisinde "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını beğendi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını aktarırken, AA'nın sadece doğru ve güvenilir haber aktarımıyla değil, görsel içerik üretimiyle de çok değerli işler ürettiğini vurguladı.

Büyükelçi Kılıç, "Evlatlarını terör örgütünün kanlı pençesinden kurtarmak için tuttukları nöbette 100. gününe giren Diyarbakır Annelerine destek olalım. Evlatlarına bir an önce kavuşmak için verdikleri bu kutlu mücadelelerinde onların yanlarında olalım lütfen." değerlendirmesini yaptı.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yanı sıra her ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucu birinci olan fotoğrafların da yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, aa.com.tr/yilinfotograflari ve aa.com.tr/photooftheyear internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA