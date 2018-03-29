Büyükelçi Kılıç'a "Aa 2017 Yıllığı"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) 2017 Yıllığı hakkında, "Anadolu Ajansını bu değerli çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir katkı. Buradaki fotoğraflara sadece bir anın tespiti olarak bakmamak lazım, burada çok daha derin mesajlar veriliyor aslında." değerlendirmesinde bulundu.

AA Washington Temsilcisi Hakan Çopur, Büyükelçi Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, ajansın 2017 yılındaki fotoğraf ve haber arşivinden hazırladığı yıllığı sundu.

Kendisine takdim edilen yıllığı dikkatle inceleyen Büyükelçi Kılıç, yıllığın çok büyük emek verilerek hazırladığının aşikar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kılıç, "Anadolu Ajansını bu değerli çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir katkı. Buradaki fotoğraflara sadece bir anın tespiti olarak bakmamak lazım, burada çok daha derin mesajlar veriliyor aslında. Bu yıllık, Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durduğunu belgeleyen değerli bir arşiv çalışması olarak da hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"AA, dünyaya haber aktarıyor"

AA Yıllığı'nın farklı dillerde de yayımlanmasının Türkiye'nin bakış açısının daha geniş coğrafyalara ulaştırılması noktasında önemli bir katkı olacağını vurgulayan Kılıç, dünyanın dört bir tarafında muhabir, fotoğrafçı ve kameramanı olan Anadolu Ajansının "dünyaya haber aktardığını" dile getirdi.

Kılıç, yıllıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Rohingya'da Arakanlı Müslümanlarla birlikteyken çekilen bir fotoğrafını incelerken, Türkiye'nin Rohingya gibi dünyanın dört bir yanında mazlumlara nasıl el uzattığının, uluslararası kamuoyu nezdinde böyle çalışmalarla daha güçlü şekilde belgelendiğini ifade etti.

"Tarihe not düşülüyor"

Türkiye'nin özellikle Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki adımlarının tarihe not düşülmesi anlamında AA tarafından belgelendiğini vurgulayan Kılıç, Türkiye'nin bölge insanına uzattığı elin insani boyutlarının da çok güzel karelerle aktarıldığını vurguladı.

Ayrıca Doğu Guta gibi insani dramların yaşandığı bölgeleri tüm dünyanın daha fazla dikkatine getiren Ajansın, bu yönüyle de önemli bir misyon yürüttüğüne dikkati çeken Büyükelçi Kılıç, kendilerinin de bu çabalara şahitlik ettiklerini kaydetti.