Büyükelçi Kai-Samba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
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Büyükelçi Kai-Samba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.

Büyükelçi Kai-Samba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
14.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kai-Samba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA

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