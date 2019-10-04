Büyükelçi işcan, bm işkencenin önlenmesi komitesi üyeliğine seçildi

04.10.2019 00:40

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme'nin 17. Taraf Devletler Toplantısı kapsamında, BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine Büyükelçi Erdoğan İşcan seçildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme'nin 17. Taraf Devletler Toplantısı kapsamında bugün Cenevre'de yapılan seçimlerde, Türkiye adına aday gösterilen Büyükelçi Erdoğan İşcan 2020-2023 dönemi için BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme'nin 17. Taraf Devletler Toplantısı kapsamında Cenevre'de yapılan seçimlerde, ülkemizce aday gösterilmiş olan Büyükelçi Erdoğan İşcan 2020-2023 dönemi için BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Tecrübeli ve başarılı diplomatlarımızdan Büyükelçi İşcan'ın bu göreve seçilmesi, Türkiye'nin uluslararası örgütlerdeki etkin ve adil konumunun tezahürüdür. Görevi boyunca İşcan'ın Komite'ye önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA