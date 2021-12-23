Büyükelçi Güney Kerkük'te TİKA'nın tamamladığı projelerin açılışını yaptı - Haberler
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Büyükelçi Güney Kerkük'te TİKA'nın tamamladığı projelerin açılışını yaptı

AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Kerkük kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından onarımı tamamlanan Türk Şehitliği ile kent merkezinde kurulan Türkmen FM'in açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Kerkük kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ) tarafından onarımı tamamlanan Türk Şehitliği ile kent merkezinde kurulan Türkmen FM'in açılışını gerçekleştirdi.

Büyükelçi Güney, basına yaptığı açıklamada, TİKA'nın tarihi Kerkük Kalesi'nde onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği'ni onararak Türkiye Cumhuriyeti açısından gurur verici bir iş çıkardığını söyledi.

Türkiye'nin bu çalışmaları karşılıksız yaptığına dikkati çeken Güney, "Irak'ın tamamı ve Kerkük için her türlü desteğe hazırız. Yeter ki kültürel mirasımız canlansın ve canlı dursun; her yönden desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı da şehitlikteki restorasyonun ana yapının korunarak Kerkük Eserler Dairesinin gözetiminde aslına uygun şekilde yapıldığını belirtti.

Kerkük Kalesi'nde Danyal Peygamber'in makamında da yenileme çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Yazıcı, "Burada Danyal Peygamber Camisi bakımı, kubbesinin yenilenmesi, bahçe düzenlemesi ve namazgahının yenilenmesi yapıldı." dedi.

Türkmen FM açıldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'te ayrıca geçen yıl TİKA'nın desteğiyle kurulma çalışmaları başlatılan Türkmen FM binasını ziyaret etti.

Büyükelçi Güney, radyonun açılışını yaparak canlı yayın konuğu oldu.

Büyükelçi Güney Kerkük'te TİKA'nın tamamladığı projelerin açılışını yaptı

Büyükelçi Güney Kerkük'te TİKA'nın tamamladığı projelerin açılışını yaptı

Büyükelçi Güney Kerkük'te TİKA'nın tamamladığı projelerin açılışını yaptı

Büyükelçi Güney Kerkük'te TİKA'nın tamamladığı projelerin açılışını yaptı

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AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

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