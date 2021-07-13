Büyükelçi Güney, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesini ziyaret etti
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Büyükelçi Güney, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesini ziyaret etti

Büyükelçi Güney, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentini ziyareti eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Türkmenlerle görüştü.

Irak'ın Kerkük kentini ziyareti eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Türkmenlerle görüştü.

Büyükelçi Güney ve Turan, ITC'nin Kerkük'teki merkezinde gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kerkük'ün Türkiye için önemine işaret eden Güney, "Kerkük'ün tarihsel anlamda bir Türkmen kenti olduğu herkesin malumudur ve burada Iraklı Türkler dediğimiz soydaşlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak'taki ve buradaki soydaşlarımız Türkmenlere yardım eli uzatmaya devam edeceğiz." dedi.

Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliği içinde istikrarlı bir Kerkük'ten yana olduklarını kaydeden Güney, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu ısrarla vurguladıklarını dile getirdi.

ITC Başkanı Turan da Büyükelçi Güney'in Kerkük ve ITC'yi ziyaret etmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Büyükelçi Güney'in Türkmenlerin yoğunlukta yaşadıkları bölgeleri ziyaret etmesi ve yaşadıkları zor şartları yerinde görmelerini önemle karşıladıklarını aktaran Turan, Türkmen bölgelerinin kalkınma projelerine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Turan, Irak'ta Türkmenler güçlü olursa ülkenin de güçlü olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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