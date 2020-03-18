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Büyükelçi Güldere'den Ukrayna'daki Türklere: Bu zor günlerde yanınızdayız

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Ukrayna'da alınan önlemlere ilişkin Türk vatandaşlarına seslendi.

18.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:59
Büyükelçi Güldere'den Ukrayna'daki Türklere: Bu zor günlerde yanınızdayız

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Ukrayna'da alınan önlemlere ilişkin Türk vatandaşlarına seslendi. Büyükelçi Güldere çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Kiev Büyükelçiliği'nin sosyal medya sayfasından görüntülü mesaj paylaşılan Büyükelçi Güldere, "Biliyorsunuz tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını nedeniyle, tüm ülkeler gibi Ukrayna'da bir dizi tedbir almış durumda. Bu kapsamda bugün itibarıyla tarifeli seferler durduruldu, ülkeye yabancıların girişi, diplomat olmak ya da daimi veya geçici oturum izni sahibi olmak gibi istisnalar dışında yasaklandı. Bu dönem zarfında Büyükelçiliğimiz ve Odesa Başkonsolosluğumuz mesaisine devam ediyor" dedi.

'UKRAYNA MAKAMLARIYLA GÖRÜŞTÜK'Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili ülke makamlarıyla gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirten Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Gerek idari makamların gerekse sağlık ve benzeri kurumların çalışmalarını normal şekilde sürdürecekleri, sizin günlük yaşamda karşılaştığınız sorunlarda nasıl yapıyor idiyseniz, bugün de bir sıkıntı çıktığı takdirde yerel makamlara, sağlık makamlarına aynı şekilde müracaat edebileceğiniz söylendi. Yine de acil, özel bir durum olduğu takdirde Büyükelçiliğimizin acil durum telefonu açık ve çalışıyor. Bu konuda bize müracaat etmekten lütfen çekinmeyin. Ukrayna'da eğitim gören öğrencilerimiz, sizinle ilgili olarak da Ukrayna makamları ile temas ettik, üniversite idarelerinin sizlerle ilgili işlemleri kesintisiz, aksatmadan devam ettireceği söylendi. İkamet, ülkede kalış dahil tüm konularda her türlü ihtiyacınızı üniversite idareleri üzerinden gidermeye devam etmeniz mümkün; ancak yine bizim sizler için yapabileceğimiz bir husus olduğu takdirde hem Büyükelçiliğin, hem Odesa Başkonsolosluğu'nun acil durum telefonlarını arayarak bize ulaşmaktan lütfen çekinmeyin".'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA HAZIRIZ'Büyükelçi "Türkiye'den kısa süreliğine gelip Ukrayna'da zor durumda kalan, mahsur kalan vatandaşlarımız, acil durum telefonlarımız özellikle size öncelik verecek şekilde faal durumda. Bu şekilde sıkıntıya düşen vatandaşlarımız varsa lütfen bize müracaat edin, sizinle ilgili imkanlar ölçüsündeki her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Ukrayna'da ilan edilen bu önlemlere uyum sağlamamız, riayet etmemiz, her şeyden önce bizlerin sağlığı için gerekli. Başta elimizi sık yıkamak ve sosyal mesafayi korumak olmak üzere, bu tedbirlere ne kadar etkin uyarsak, bu salgın konusunda o kadar çabuk netice alınıp, bu mesele hayatımızdan o kadar çabuk çıkar. Bu zor günlerde Büyükelçiliğin, her türlü acil durumda yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Büyükelçinin mesajı


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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