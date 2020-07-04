Büyükelçi Göktaş, naaşları Fransa'dan iade edilen Cezayirli direnişçilerin cenaze törenine katıldı Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'deki Fransız işgaline karşı 1830-1962 yıllarında ortaya konulan direnişin liderlerinden 24'ünün naaşları için düzenlenen cenaze merasimine katıldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'deki Fransız işgaline karşı 1830-1962 yıllarında ortaya konulan direnişin liderlerinden 24'ünün naaşları için düzenlenen cenaze merasimine katıldı.

Cuma günü üst düzey devlet erkanının katılımıyla karşılanan direnişçilerin naaşları için başkent Cezayir'deki Kültür Sarayı'nda bugün cenaze töreni düzenlendi.

Hükümet üyeleri, siyasi parti liderleri ve dernek temsilcilerinin yanı sıra ülkenin pek çok vilayetinden yüzlerce kişinin katıldığı törende hazır bulunan Göktaş, Cezayirli direnişçiler için Fatiha okudu.

Direnişçilerin naaşlarının defin işleminin yarın yapılması bekleniyor.

Fransa'nın 170 yıldır başkent Paris'teki İnsan Müzesi'nde tuttuğu Cezayir'deki direnişçilerin naaşlarından 24'ü dün ülkeye iade edilmişti.

Askeri uçakla Fransa'dan getirilen naaşlar ve kafatasları, havaalanında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yanı sıra devlet erkanı ve askeri yetkililer tarafından karşılanmıştı.

Kaynak: AA