Büyükelçi Erciyes, bölgedeki yasa dışı tüm adımların arkasında Yunanistan olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükelçi Erciyes, bölgedeki yasa dışı tüm adımların arkasında Yunanistan olduğunu söyledi

12.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:43
Büyükelçi Erciyes, bölgedeki yasa dışı tüm adımların arkasında Yunanistan olduğunu söyledi

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, "Bölgemizdeki adaletsiz, yasa dışı ve hukuka aykırı tüm hareketlerin arkasında Yunanistan var." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, "Bölgemizdeki adaletsiz, yasa dışı ve hukuka aykırı tüm hareketlerin arkasında Yunanistan var." ifadesini kullandı.

Erciyes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Azerbaycan'daki Ermenistan işgaline, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e, Suriye rejimine destek verdiğini ve Sevilla haritasını savunduğunu hatırlattı.

Sevilla haritasını "Yunanistan'ın maksimalist deniz sınırları iddiasını gösteren harita." şeklinde nitelendiren Erciyes, "Bölgemizdeki adaletsiz, yasa dışı ve hukuka aykırı tüm hareketlerin arkasında Yunanistan var." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın tüm bu sorunları ortaya çıkaran bir koalisyonun üyesi olarak hiçbir çözümün parçası olamayacağına dikkati çeken Erciyes, şöyle devam etti:

"Yunanistan 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlaşıyla hareket ettikçe başarısız olacak, barışı ve bölgedeki istikrarı tehdit edecektir."

Erciyes paylaşımına Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı da etiketledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Yekta Kopan Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Manuel Fernandes
Daha Fazla Cuma Milli Bakan Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükelçi Erciyes, bölgedeki yasa dışı tüm adımların arkasında Yunanistan olduğunu söyledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 18:53:05. #1.15#
title