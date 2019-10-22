Büyükelçi Er, Özbek basınına "Barış Pınarı Harekatı"nı anlattı

22.10.2019 14:20

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbek gazetecileri "Barış Pınarı Harekatı" konusunda bilgilendirdi.



Er, Taşkent'te düzenlediği basın toplantısında, kardeş Özbekistan kamuoyunun harekat konusunda doğru bilgilendirilmesini önemsediklerini belirtti ve desteklerinden dolayı Özbek halkına teşekkür etti.

Ülkenin güney sınırlarını terör unsurlarından arındırmak amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatına 17 Ekim itibarıyla 120 saatliğine ara verildiğini anımsatan Er, "ABD ile vardığımız mutabakatın amacı ve şartı, bölgedeki terör unsurlarının bu süre zarfında operasyon bölgesini boşaltmalarıdır. Terör örgütü unsurları güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz sahanın dışına çekilmeli, bunların ağır silahları toplanmalı ve tahkimat ile mevzilerinin imhası dahil talep ettiğimiz güvenlik koşulları sağlanmalıdır." dedi.



Türkiye'nin bu harekatta sadece terör örgütlerini hedef aldığını, kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığını, harekat kapsamında desteğini Türkiye'den esirgeyenlerin terör belasıyla kendilerini aynı safta konumlandırdıklarını anlatan Er, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin harekatta hedef aldığı unsurların hepsi terör örgütü mensubu hain teröristlerdir. Siz değerli basın mensuplarının da bu gerçeklik istikametinde yaptıkları haberlerde doğru kavramları kullanmalarının önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Her halükarda, Türkiye, ulusal güvenliğini sağlayana, sivilleri teröristlerin elinden kurtarıp bölgeyi terörden arındırana dek Özbekistan gibi stratejik ortak ve kardeş ülkelerinin de desteğiyle mücadelesini sürdürmeye kararlıdır."

Kaynak: AA