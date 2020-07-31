Büyükelçi Dişli'den Vali Kaldırım'a ziyaret Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Vali Çetin Oktay Kaldırım'a nezaket ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Vali Çetin Oktay Kaldırım'a nezaket ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Büyükelçi Dişli, misafirperverlikleri için Vali Kaldırım'a teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Büyükelçi Dişli'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Kaldırım, güzel düşünceleri için kendisine teşekkür ederek görevlerinde üstün başarılar diledi.

Kaynak: AA